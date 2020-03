Madrid prepara un pla sanitari per als 102 hospitals de la comunitat

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avançat que presentarà dijous un pla sanitari d'actuació per als 102 hospitals de l'autonomia que inclourà noves mesures de contenció per tallar la situació provocada pel coronavirus.









Així ho ha avançat en un vídeo, difós pel Govern regional, en què ha traslladat el seu suport a la societat madrilenya i on ha lamentat els inconvenients de les accions empreses fins al moment. De moment, l'autonomia ha confirmat un total de 1.024 casos de coronavirus a la regió i 31 morts de pacients. "L'únic objectiu és salvar vides", ha defensat la dirigent.





Posteriorment, en una entrevista a 'Telemadrid', Ayuso ha explicat que es tracta d'un pla que pretén acompanyar el "pic" de casos que patirà la regió en els pròxims dies, que seran "difícils". Buscarà, de la mà dels gerents dels hospitals, "posar a tots a funcionar, reforçar el professional sanitari i duplicar llits".





"Tenim 102 hospitals el que farem és aprofitar-los al màxim, treure el millor d'ells, perquè mentrestant funcioni amb absoluta normalitat. Cal tenir en compte que el coronavirus aquí però també hem d'estar pendents d'un altre tipus d'emergències ", ha incidit. L'objectiu és que segueixin "funcionant amb normalitat" mentre s'amplien espais i efectius per als malalts que temporalment hagin d'estar en ells.





La presidenta madrilenya ha reiterat que el 80 per dels infectats per coronavirus tindrà una malaltia lleu, que es cura amb aïllament en el domicili; un 15 per cent necessitarà una major atenció; i només el 5 per cent estarà en zona més sensible.