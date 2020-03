Compte enrere perquè el Govern espanyol contingui l'escalada de contagis

De moment, la fase és ascendent. Encara que hi ha alts i baixos que responen més aviat al ritme dels serveis sanitaris que a la realitat de la infecció, l'epidèmia segueix creixent a Espanya, que ha arribat aquest dimecres les 2.109 infeccions i els 47 morts.





Més de la meitat de casos es localitzen a Madrid i, encara que totes les comunitats registren afectats, el 78% es concentren en quatre comunitats (Madrid, La Rioja, País Basc i Andalusia).





Davant aquesta situació, el Consell de Ministres es reuneix aquest dijous amb caràcter extraordinari per a aprovar mesures de suport econòmic contra el coronavirus, que ja ha estat declarat com a pandèmia global per part de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).









Segons informa 'El Confidencial Digital', el Govern espanyol s'ha fixat un termini de 8 dies per demostrar que la pandèmia està sota control. Espanya se la juga davant dels seus socis europeus i internacionals, que podrien ordenar un aïllament del nostre país si no s'estabilitza el ritme de contagis.





"Quant un país rellevant prohibeixi els viatges a Espanya, les prohibicions es succeiran en cadena", alerten el digital fonts del sector turístic. La por que la crisi del coronavirus afecti la nostra principal font de riquesa ha acabat decantant el Govern central cap a la presa de mesures més contundents, que podrien anar a més en funció de com evolucioni la situació.