Trump suspèn tots els viatges des d'Europa a EUA durant 30 dies pel coronavirus

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest dimecres que ha suspès l'entrada a país nord-americà als estrangers que hagin estat en un total de 26 països europeus, els pertanyents a l'Espai Schengen, com a mesura de prevenció i control del nou coronavirus.





"Anem a suspendre tots els viatges des d'Europa als Estats Units durant els propers 30 dies", ha traslladat Trump en un discurs dirigit a la nació pronunciat des del Despatx Oval. La mesura entrarà en vigor "la mitjanit de divendres", ha agregat, abans d'assegurar que les restriccions "s'ajustaran segons les condicions", que sorgeixin, sense que hagi proporcionat més informació.

Així mateix, el mandatari, que ha justificat la seva decisió al·ludint a "evitar que nous casos entrin" als Estats Units, ha assenyalat que hi haurà "certes excepcions per a certs ciutadans americans" que s'hagin sotmès "a les avaluacions apropiades".





"Aquestes prohibicions no només s'aplicaran a la tremenda quantitat de comerç i càrregues, sinó a diverses altres coses a mesura que obtinguem l'aprovació", ha afegit. "Qualsevol cosa que vingui d'Europa als Estats Units és el que estem discutint", ha tancat.









Durant el seu discurs, Trump no ha especificat quins països estan inclosos en la mesura o a qui afecta. Així, posteriorment, la Casa Blanca ha precisat que les restriccions als viatges s'apliquen "als estrangers que hagin estat en els 26 països que tenen acords de fronteres obertes en els últims 14 dies", al·ludint a l'Espai Schengen, segons un missatge publicat a la xarxa social Twitter.





A hores d'ara, els Estats Schengen són, a més d'Espanya, Alemanya, Àustria, Bèlgica Dinamarca, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos , Polònia, Portugal, República Txeca, República Eslovaca, Suècia i Suïssa.





Les persones que estan exemptes d'aquestes restriccions, com els ciutadans nord-americans, seran traslladats a aeroports "limitats" on puguin realitzar-se controls, ha afegit la Casa Blanca.





En aquest sentit s'ha expressat també el Departament de Seguretat Nacional nord-americana, que ha traslladat en un comunicat la mateixa informació que la Casa Blanca i ha insistit que "no s'aplica als residents nord-americans legals permanents (en general), als familiars directes de ciutadans nord-americans i a altres persones identificades "a la proclamació presidencial.





El secretari interí del Departament de Seguretat Nacional, el Txad Wolf, ha assenyalat que Trump pren aquestes mesures "per mantenir els nord-americans fora de perill i salvar vides nord-americanes", al temps que ha celebrat la decisió i ha reconegut al mandatari "prendre aquesta decisió difícil però necessària".





"Si bé aquestes noves restriccions de viatge seran perjudicials per a alguns viatgers, aquesta acció decisiva és necessària per protegir el públic nord-americà d'una major exposició al coronavirus potencialment mortal", ha reblat Wolf.





Finalment, hores després, Trump ha expressat mitjançant la citada xarxa social que "és molt important" que tots els països i empreses sàpiguen que el comerç "no es veurà afectat de cap manera per la restricció". "La restricció deté les persones, no als béns", ha asseverat.





MESURES ADDICIONALS





Trump també ha anunciat mesures addicionals, algunes de les quals ja s'havien donat a conèixer amb anterioritat, com proporcionar capital i liquiditat a les empreses amb plantilla afectada pel nou coronavirus i destinar préstecs econòmics als estats i territoris nord-americans afectats.





"Aquests préstecs d'interès baix ajudaran a les petites empreses a superar les interrupcions temporals causades pel virus", ha apuntat.





"Estic segur que prenent aquestes mesures reduirem significativament l'amenaça als nostres ciutadans i finalment vencerem aquest virus", ha assenyalat.





Finalment, el mandatari ha volgut traslladar un missatge d'ànim i tranquil·litat a la població. "El virus no té cap oportunitat contra nosaltres", ha assegurat. "Cap país està més preparat que els Estats Units. Estem en això junts, com una nació i un país. Estats Units sempre està preparat per als reptes", ha conclòs.