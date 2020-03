Gairebé 800 sanitaris aïllats pel coronavirus

La transmissió del coronavirus està afectant, en primer lloc, als que més a prop estan dels malalts: els professionals sanitaris. Prop de 800 professionals sanitaris estan aïllats per estar infectats o per ser possibles portadors del virus, segons informa El Independente.









Entre els treballadors aïllats, 375 són a la Comunitat de Madrid, segons informa la Conselleria de Salut de la capital. A Catalunya, on la malaltia no està tan estesa, hi ha més professionals sanitaris aïllats, concretament 400. Entre ells, 22 estan infectats.





Per fer front a el creixement, en la Comunitat de Madrid està redistribuint el personal sanitari per poder atendre el creixement de la demanda. En aquest sentit, les autoritats han anunciat el reforç de la plantilla amb la contractació de 1.600 professionals.





Els treballadors del sector sanitari han demanat que les autoritats obrin una línia d'informació exclusiva per a atendre els seus dubtes, però denuncien que des de l'executiu autonòmic no s'ha mostrat cap interès en implantar aquest servei.