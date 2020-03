El coronavirus ataca la redacció de la SER a Barcelona

El coronavirus avança imparable a Espanya i els mitjans de comunicació no estan fora de perill de la propagació vírica. En la redacció de la Cadena SER a Barcelona s'ha contagiat un dels seus directius, la qual cosa ha obligat a tancar la redacció i enviar a diversos dels seus periodistes a casa. De fet, segons la informació recollida per 'Prnoticias', també un dels redactors hauria contret el virus.









Com totes les empreses, la cadena ha seguit les pautes indicades per les autoritats públiques, afavorint el teletreball com a mesura de prevenció.





La situació de la Cadena SER s'ha estès també a les redaccions d'El País i del diari AS, que es troben en el mateix edifici de la capital catalana. No obstant això, les dues redaccions estarien avisades i previngudes per prendre les mesures oportunes i evitar la propagació entre els membres d'ambdues redaccions.