Irene Montero, positiu per coronavirus i Pablo Iglesias en quarantena

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha donat positiu per coronavirus i el vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias, està en quarantena, segons ha informat Moncloa.





El Govern ha informat que aquest mateix dijous es realitzaran proves a tots els membres de l'Executiu i que els resultats es coneixeran aquesta mateixa tarda. Al Palau de la Moncloa "fa dies" que es venien aplicant protocols preventius.





La infecció per coronavirus de la titular d'Igualtat s'ha donat a conèixer abans de la celebració del Consell de Ministres, que té lloc a les 12.30 hores, i en el qual es prendran les "mesures de prevenció afavorides per les autoritats sanitàries". Montero va participar aquest mateix dimarts en l'últim Consell.





SÁNCHEZ ADAPTA LA SEVA AGENDA: LES REUNIONS SERAN TELEMÀTIQUES





Per tant, a la reunió hi assistiran els membres de l'Executiu la presència sigui necessària per a l'aprovació del Pla de Xoc en resposta al Covid-19. Després de la trobada, el president de Govern, Pedro Sánchez, compareixerà davant els mitjans en roda de premsa i les preguntes es realitzaran de forma telemàtica.





A partir d'aquest moment, segons ha apuntat Moncloa, les altres reunions previstes en l'agenda del president es realitzaran de manera telemàtica. La primera que aplicarà aquest criteri és la cita d'aquesta tarda amb els agents socials.





Sánchez tenia previst reunir-se amb els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, i amb els presidents de CEOE i Cepime, Antonio Garamendi i Gerardo Cuerva, respectivament, per promoure el diàleg social i establir un calendari oficial de reunions.