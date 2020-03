Els presos i el coronavirus

La situació per la pandèmia del coronavirus és un fet innegable. Després de la confirmació per part de director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a Europa de moment Itàlia i Espanya són els dos països on s'han produït més casos d'afectats. Les mesures que s'han anat prenent, algunes d'elles tard, no estan sent suficients per aturar la avanç del virus desconegut.





Després de la compareixença televisiva del president Sánchez, s'han anat produint tot un seguit de mesures dràstiques: tancaments de escoles a Madrid i altres zones, teletreball, cancel·lacions de tot tipus d'actes, tancament de teatres i sales d'oci... és a dir, una mena de "aturada de país" per intentar frenar l'avanç del coronavirus entre la població.





Mentre el govern parla de totes aquestes mesures, poc s'ha dit d'un col·lectiu que està especialment exposat. Em refereixo al dels presos, que estan més indefensos que altres grups, el mateix que els milers de funcionaris que treballen diàriament en aquests centres i que poden ser infectats o infectar ells. Falta més informació i transparència? de quina és la situació real del que està succeint dins dels recintes.









La Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, dependent del Ministeri de l'Interior, va prendre la decisió que a partir del dia 12 de març els 12 centres penitenciaris existents a Madrid, Àlaba i la Rioja es aïllessin, per considerar-les de transmissió significativa. La resta de centres mantenen les mesures preventives. Els nous reclusos, així com els que tornin de permisos, seran valorats pels serveis sanitaris de la presó corresponent. També s'han suspès els trasllats d'interns entre presons, exceptuant els d'aquells que tinguin raons sanitàries o judicials. Els vis a vis han quedat suspesos i les visites es restringeixen als locutoris.





Pel que fa a Catalunya, que té transferides la competència de presons, s'estan aplicant les recomanacions de la població en general. De moment no s'estan emprant mesures de restricció de mobilitat, ni tampoc en les sortides individuals dels interns, com s'ha pogut comprovar amb les sortides dels presos del 'procés'. Si han estat prohibides les sortides en grups.





Fins al moment, oficialment es coneix només un cas d'un intern infectat a la presó Zaballa, Àlaba. S'estan ocultant altres?





Moltes famílies de presos estan preocupades per la situació i es pregunten si els centres penitenciaris estan preparats per fer front al coronavirus, coneixent la precarietat actual tant de personal com de material farmacèutic. Un situació que no és nova, però que alguns intenten amagar perquè no surti als mitjans de comunicació. Hi ha nerviosisme dins i fora de les presons, més quan es porta diversos dies sense que es coneguin dades de possibles casos o de noves mesures que puguin traslladar als familiars.





En aquesta situació de preocupació col·lectiva, la informació és essencial per tranquil·litzar els interns ia les famílies que han vist reduïts els contactes amb els seus fills, pares o germans. Cal recordar a les autoritats corresponents que encara que els presos estiguin privats de llibertat, només el seu dret a votar està limitat. Segueixen gaudint de la resta de drets com qualsevol altre ciutadà. Ningú ha d'oblidar: això és una democràcia, no un país bananer.