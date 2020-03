El Reial Madrid es posa en quarantena després del contagi d'un jugador

Els jugadors de la primera plantilla del Reial Madrid de futbol i bàsquet s'han posat en quarantena pel positiu d'un jugador de la secció de bàsquet pel coronavirus i han abandonat la Ciutat Esportiva de Valdebebas, segons ha anunciat aquest dijous el club blanc en un comunicat.





"El Reial Madrid CF comunica que un jugador del nostre primer equip de bàsquet ha donat positiu després de les proves realitzades d'coronavirus COVID-19. Des d'aquest moment s'ha efectuat la recomanació de romandre en quarantena tant al primer equip de bàsquet com al primer equip de futbol, atès que les dues plantilles comparteixen instal·lacions a la Ciutat Reial Madrid", ha indicat a la nota.





Així mateix, el Reial Madrid ha decidit tancar les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Valdebebas i ha recomanat també que romangui en quarantena tot el personal del club que presta els seus serveis en la instal·lació.









Per això, els partits que estaven previstos per a aquest dijous i aquest divendres, corresponents a l'Eurolliga de bàsquet i Laliga Santander contra l'Estrella Roja i Eibar, respectivament, "no es disputaran".





L'equip de futbol ha cancel·lat l'entrenament d'aquest dijous al matí en què anava a preparar el partit de Laliga Santander d'aquest divendres contra l'Eibar al Santiago Bernabéu, a causa que comparteix el gimnàs amb la plantilla de bàsquet.





Amb la declaració de la quarantena del Reial Madrid, l'equip blanc no podrà disputar el partit contra l'Eibar de Laliga Santander ni el de tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions contra el Manchester City, el proper 17 de març. Tampoc el de l'Eurolliga, competició que ja va anunciar la suspensió pel coronavirus.