El sector teatral anuncia que les mesures de govern català fan inviable la continuïtat de la seva activitat

ADETCA, l'entitat professional que agrupa 52 socis privats de l'activitat

teatral catalana, entre ells teatres, sales i productors, va celebrar ahir una reunió de

urgència en què es va posar en relleu el desconcert i disconformitat de el sector amb

les mesures adoptades pel govern català sense haver consultat els sectors

afectats per elles.













Els professionals de teatre manifesten que comprenen la dificultat de la

administració per trobar resposta adequada a la pandèmia que amenaça la

salut de la ciutadans però, alhora, expressen la seva sorpresa per la mesura d'obligar

a totes les sales d'espectacles a haver de reduir l'aforament dels seus locals a un

terç de la seva capacitat real, cosa que fa ruïnosa i, per tant, inviable la

continuïtat de tota activitat i obligarà a interrompre-la. Tot això sense haver-los

consultat i sense haver intentat buscar fórmules progressives amb un protocol

adequat a l'excepcionalitat de moment.





La conseqüència és que, a partir d'avui, la majoria de teatres es veuran obligats a

tancar les portes i interrompre les seves activitats, com també les gires i les

funcions a tot Catalunya i les dedicades als escolars, fet que suposa posar en

perill el mitjà de vida de milers de treballadors de la cultura (artistes, tècnics,

regidors, productors, distribuïdors, personal de sala, etc.).





Els professionals de teatre se senten "desemparats, desorientats, enfonsats i

incrèduls davant d'una decisió política al marge del sector un dia després que

a Madrid i en circumstàncies i amb un nivell d'afectats molt diferents ". davant tal

conjuntura demanen crèdits parea pal·liar la situació d'una tresoreria mancada de

recursos durant quinze dies i obligada a tornar l'import de les entrades

venudes, ajudes a l'activitat no executada ia la estructures i modificació de

normatives per no revocar subvencions. També mesures promocionals per no

donar per perduda la temporada i per estimular el públic quan s'aixequi la

suspensió, així com normes legals perquè el sector pugui acollir sense traves.

Els membres d'ADETCA han expressat així mateix el seu agraïment a totes les

persones i institucions que els han manifestat el seu suport davant aquesta crisi gravíssima.





Després d'aquesta notícia, ens arriba un comunicat de Teatre Aquiutania en el qual comunica

que, de moment, manté tota la seva programació ajustant-se a les normes

dictades pel govern autònom i reduint per tant a un terç l'aforament del

local.