L'OMS insisteix les mascotes no transmeten el coronavirus

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha aclarit que malgrat que el brot es va originar en un mercat de marisc i animals vius de Wuhan, la principal hipòtesi és que aquest virus va mutar i va saltar dels animals a les persones. Aquesta informació està posant en alerta els propietaris d'animals de companyia, alguna cosa que l'autoritat sanitària ha volgut tallar.

















No hi ha evidència que animals de companyia com gossos o gats puguin estar infectats pel virus i puguin transmetre-ho. No obstant això, assenyalen que "sempre és una bona idea rentar-se les mans amb aigua i sabó després de l'contacte amb les mascotes".