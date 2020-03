Iberdrola garanteix el subministrament elèctric i opera amb teletreball pel coronavirus

Iberdrola ha posat en marxa un pla contra el coronavirus segons les recomanacions de les autoritats sanitàries i ha garantit el subministrament elèctric.









Segons ha informat en un comunicat, cap empleat ha estat diagnosticat amb l'afecció i s'han posat en marxa 65 mesures amb la finalitat de complir amb els clients i amb els treballadors.





Per continuar amb les seves activitats, l'energètica ha habilitat sistemes de teletreball per als seus empleats de centres corporatius en zones afectades, com Espanya i Itàlia.





A el mateix temps, han quedat prohibits els viatges nacionals i internacionals, llevat de situacions especials, i les reunions i cursos de formació, llevat dels referents a la seguretat, reforçant les opcions telemàtiques i online.





Les mesures inclouen protocols extraordinaris per a col·lectius crítics dels negocis, esquemes de mobilitat eventual i reubicació temporal de treballadors d'instal·lacions o funcions essencials en la generació, distribució i subministrament elèctric a clients finals.