La Fira del Llibre de Madrid s'ajorna a octubre

La Fira del Llibre de Madrid ha cancel·lat la seva edició prevista per a aquest mes de maig als dies del 2 al 18 d'octubre de 2020 a causa de la pandèmia del coronavirus, segons ha anunciat la Comissió Organitzadora en un comunicat.









En aquest sentit, han recordat que la decisió s'ha pres atenent les recomanacions del Ministeri de Sanitat i de la Comunitat de Madrid en relació amb la situació sanitària de la regió per "prevenir i contenir" la pandèmia.





Després d'una reunió urgent de la comissió organitzadora, integrada per editors, distribuïdors i llibreters, s'ha acordat l'ajornament de l'edició i fixar-la per al mes d'octubre després d'"estudiar diverses dates possibles".





"S'ha determinat celebrar-la del 2 al 18 d'octubre d'aquest any atenent a la responsabilitat i prudència que un esdeveniment de l'envergadura de la Fira del Llibre de Madrid té tant per a expositors com per a visitants. Les nostres més sinceres disculpes per les molèsties que aquesta decisió pugui ocasionar", ha conclòs.





Precisament, altres fires del llibre a Espanya com les de Sant Jordi estudien possibles ajornaments a causa de la pandèmia de coronavirus, segons ha explicat el director tècnic de la Confederació Espanyola de Gremis i Associacions de Llibreries (CEGAL), Javier López.





"Ara mateix totes les fires estan estudiant la situació i possibles ajornaments, sent les dates de major activitat abril i maig", ha assenyalat López. En aquest sentit, la Fira del Llibre de València ha estat la primera a anunciar la suspensió de l'edició d'enguany, programada del 30 d'abril al 10 de maig.