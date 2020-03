Catalunya suma més de 300 casos de coronavirus i Espanya supera els 3.000

La Conselleria de Salut de la Generalitat ha confirmat aquest dijous 135 casos nous de coronavirus i la xifra d'afectats és de 316 a Catalunya -25 de gravetat-, ha informat en un comunicat.









Segons xifres del departament, des de l'inici de la pandèmia han mort sis persones amb Covid-19, tres d'elles pel brot concentrat a Igualada (Barcelona).





En relació als professionals sanitaris, hi ha un total de 49 casos positius i 400 confinats, i ja han rebut l'alta mèdica a tres persones.





Els casos de coronavirus a Espanya s'eleven a 3.004, segons les dades del balanç oficial del Ministeri de Sanitat publicades a les 18 hores d'aquest dijous. Això suposa 852 positius més que ahir a aquesta mateixa hora. Un total de 84 persones han mort i 189 s'han curat.





La Comunitat de Madrid concentra la gran majoria dels contagis (1.388), gairebé la meitat del total. Les altres tres comunitats més afectades són País Basc (346), Catalunya (260) i La Rioja (220). Andalusia i Castella-la Manxa ja registren 115 casos, per sobre dels 94 en Comunitat Valenciana. Castella i Lleó i Navarra se situen just per darrere, amb 92 positius.





Aragó (64), Canàries (51), Astúries (49), Galícia (35), Múrcia (26), Balears (22), Extremadura (19) i Cantàbria (16) tanquen la llista. Ceuta i Melilla continuen lliures de transmissió de coronavirus.