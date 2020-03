Seat, condemnada a pagar 500 euros a una clienta a Espanya pel cas del dièsel

La companyia automobilística Seat ha estat condemnada pel Tribunal Suprem a pagar 500 euros a una clienta espanyola pel cas del programari que alterava les emissions d'alguns vehicles dièsel del grup Volkswagen quan estaven sent objecte de proves de laboratori.













Així ha resolt la Sala Civil del tribunal el recurs de cassació presentat per la compradora d'un Seat Ibiza, després que l'Audiència Provincial condemnés el concessionari venedor del cotxe a indemnitzar la demandant en 500 euros per danys morals, però quedés absolt el fabricant, ja que la compradora només va tenir relació contractual amb el concessionari.





El Tribunal Suprem ha estimat el recurs de la demandant i ha condemnat també a fabricant, de forma solidària amb el venedor, a pagar a la clienta aquesta indemnització, sense perjudici de les accions que aquest concessionari pugui exercir contra el fabricant.





"Si l'automòbil no reuneix les característiques amb les que va ser ofert, respecte del comprador final hi ha un incompliment tant del venedor directe com de fabricant que el va posar en el mercat i el va publicitar", ha subratllat el Suprem.





Per aquestes raons, el tribunal ha assegurat que no s'ha de limitar la responsabilitat pels danys i perjudicis al distribuïdor que ven directament el model.





"La compradora també pot dirigir contra el fabricant l'acció de reclamació de danys i perjudicis derivats de l'incompliment contractual consistent en què el vehicle no reunia les característiques, pel que fa a emissions contaminants, amb les quals va ser ofert, sense que el fabricant del vehicle pugui excusar pel fet que el motor va ser fabricat per una altra empresa del grup, concretament per Volkswagen", ha destacat el Suprem.