Ajornada la Volta Ciclista a Catalunya

L'organització de la Volta a Catalunya ha confirmat aquest dijous l'ajornament de la que havia de ser l'edició número 100 de la ronda catalana, que ja no es disputarà entre el 23 i el 29 de març com a mesura de seguretat davant el brot de coronavirus.









"L'edició 100 de la Volta Ciclista a Catalunya no es podrà celebrar en les dates previstes seguint les mesures de prevenció davant el Covid-19 decretades pel Govern", ha explicat la Volta.





No obstant això, la voluntat de la Volta és la de seguir lluitant per celebrar l'edició número 100 entre 2020 i 2021, i per això de moment es "s'ajorna fins a nova data" i no es cancel·la la competició.





"La Volta demanarà ara noves dates a la Unió Ciclista Internacional (UCI) per poder celebrar aquest mateix 2020 l'edició 100 de la prova i, en cas d'impossibilitat, ho farà al 2021. La cursa s'ha celebrat de forma ininterrompuda des del 1939 , pocs mesos després de finalitzar la Guerra Civil", han afegit.