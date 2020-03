Renfe facilita canvis i anul·lacions de bitllets sense cost pel coronavirus

Renfe facilitarà el canvi o les anul·lacions dels bitllets a tots els viatgers afectats per les mesures sanitàries per combatre el coronavirus. La mesura és gratis i inclou també els bitllets que inicialment no permeten canvis i anul·lacions.









La mesura entra en vigor el dilluns 16 de març i les mesures postvenda estan en vigor, en principi, fins al pròxim 30 d'abril, segons ha informat la companyia ferroviària.





Els bitllets es poden canviar per un altre tren i per a un altre dia sense cap cost per al viatger, independentment de la tarifa amb què s'hagi adquirit el bitllet.





En el cas que el viatger no tingui data de viatge prevista, Renfe ha disposat, addicionalment, la possibilitat del reemborsament íntegre del bitllet per als viatges adquirits amb les tarifes Promo+, Anada i Tornada, Flexible, Taula, Daurada o els adquirits per al nou tren Avlo amb el suplement de 'canvis i anul·lacions'.





Els viatgers que disposaven d'un bitllet per als dies 9 a 15 de març i que no han pogut viatjar, podran dirigir-se des de dilluns 16 al nou telèfon d'informació 918.314.520 i sol·licitar qualsevol de les dues opcions esmentades (reemborsament del bitllet en punts si és client +Renfe o un 'Codi Retorn' per bescanviar per un futur bitllet pel mateix import). Per a això, haurà d'aportar a el nou centre d'atenció telefònica el nombre del bitllet no gaudit. En cap dels casos s'aplicaran despeses de gestió.





Els posseïdors d'abonaments (Bo AVE, Bono Flexible i Bo Col·laboratiu) veuran ampliat el seu període de validesa 60 dies més enllà de la data de caducitat del seu abonament, que en l'actualitat és vàlid per 4 mesos.





Addicionalment, Renfe ha disposat la devolució íntegra dels bitllets a tots els viatgers dels programes de vacances de l'Imserso. Aquestes devolucions es realitzaran a través de les agències autoritzades per aquest programa, a les quals Renfe ja ha comunicat la mesura.