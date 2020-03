La Diputació de Barcelona manté la suspensió de classes, jornades i congressos

Com a mesures per a minimitzar les situacions de risc davant el coronavirus, la Diputació de Barcelona manté la suspensió de les jornades, congressos i seminaris i reunions, així com les activitats que comportin la concentració d’un elevat nombre de persones. Està previst tornar a programar aquestes activitats a partir del 2 d’abril.













A partir de demà, 13 de març se suspèn fins a nou avís l’atenció presencial a les oficines i punts d’informació de l’ORGT. L’atenció als contribuents es farà via telemàtica (www.orgt.diba.cat), telefònica i per correu electrònic.









També se suspenen totes les rutes dels 10 bibliobusos de la Diputació de Barcelona. Pel que fa a les Biblioteques Municipals, a hores d’ara ja són gairebé 200 les que estan tancades.





Se suspèn l’activitat acadèmica a l'Institut del Teatre fins al 27 de març, inclòs. Per tant, no s’impartiran classes en el Conservatori Professional de Dansa, el Conservatori Superior de Dansa, l’Escola Superior d’Art Dramàtic i l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle. A més, la Biblioteca i el Museu de les Arts Escèniques romandran tancats al públic.





Queden anul·lades les sessions del programa Dansa en Xarxa i l’audició per a IT Dansa prevista pels dies 28 i 29 de març. També se suspèn el lloguer d’espais fins el 5 d’abril.





Al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), queda cancel·lada l’activitat pública des de dissabte 14 fins al dijous 26 de març, ambdós inclosos.





La Llibreria de la Diputació romandrà tancada al públic, si bé es podran realitzar consultes i comandes de forma telemàtica.





Així mateix, se suspenen les sortides de les Unitats Mòbils. Les reclamacions dels ciutadans s’atendran telefònicament o de forma telemàtica, amb el compromís de respondre en un termini no superior a 48 hores.





Es restringeix la visita pública al Palau Güell, on fins a nou avís, no hi poden accedir grups. L’accés es limita a 15 persones cada 15 minuts.





Els Museus de Sitges i el Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa han suspès temporalment tota l’activitat pública.





També s’han anullat, fins el 3 d’abril, les activitats programades dins el cicle Anem al Teatre.