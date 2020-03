Bargalló sobre el tancament d'escoles: "No és un període de vacances"

El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Bargalló, ha assegurat aquest dijous que el tancament de tots els centres educatius catalans durant els propers 15 dies com a mesura de prevenció pel coronavirus "no és un període de vacances", sinó un període de no activitat no lectiva derivat d'una emergència.





Bargalló ha concretat que el tancament de les escoles afecta 5.492 centres educatius, al voltant de 1,7 milions d'alumnes i a més de 130.000 professors, tècnics i personal d'administració, des de les guarderies fins a les escoles superiors.









Els centres estaran tancats, i que no tindran activitat presencial fins al dia 27 de març, a part de veure afectat el transport escolar, les jornades de portes obertes dels col·legis i qualsevol activitat, i ha insistit que no són unes vacances escolars per als professionals educatius.





"Demanem als professionals que estiguin a la nostra disposició per a qualsevol requeriment perquè en qualsevol moment lectiu els podem demanar qualsevol cosa", ha remarcat Bargalló, i ha reiterat que és un període de no activitat lectiva per una emergència.





Ha considerat que aquesta mesura exigeix a les famílies catalanes un esforç extra: "Són els grans afectats: les famílies amb fills en edat escolar".





Pel que fa a les universitats catalanes, fonts de la Secretaria han detallat que la suspensió de l'activitat lectiva presencial afectarà 198.201 alumnes de grau i màster de les set universitats públiques i les quatre privades, i cada centre ha de "definir altres mesures concretes "més enllà de les activitats lectives presencials.