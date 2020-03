Abascal dóna positiu en la prova del coronavirus

El president de Vox, Santiago Abascal, ha anunciat aquest dijous que ha donat positiu en les proves de coronavirus, igual que la secretària general del partit al Congrés, Macarena Olona. Tots dos van compartir escenari el passat diumenge al Palau de Vistalegre de Madrid amb Javier Ortega Smith, el primer a anunciar que patia el virus.

En un missatge al seu compte de Twitter, Abascal ha explicat que es va fer la prova del coronavirus en un laboratori privat després de conèixer el positiu d'Ortega Smith. "La prova també ha donat positiu, així que seguiré treballant des de casa", ha anunciat.









El líder de Vox diu trobar-se "raonablement bé" i demanarà al president de Govern, Pedro Sánchez, poder participar mitjançant videoconferència a la reunió convocada dilluns amb els líders de tots els partits polítics per poder aportar la seva visió i propostes.





Abascal ha insistit a reclamar a Govern "unitat d'acció nacional" decretant l'estat d'alarma i que tots els recursos de l'Estat es dediquin a pal·liar aquesta pandèmia "que ja és una brutal crisi sanitària, econòmica i social".





També ha conegut aquest dijous el resultat positiu Macarena Olona, que puntualitza que també s'ha realitzat el test en un laboratori privat. "Avui més que mai és moment perquè els espanyols estiguem units i demostrem perquè Espanya és la millor Nació del món", anima en el seu missatge.









Javier Ortega Smith va ser el primer polític a anunciar aquest dimarts el seu positiu per coronavirus. Ho va fer després d'haver participat durant el cap de setmana a l'Assemblea General de Vox, dissabte en un acte amb un miler de càrrecs públics i orgànics i diumenge en un multitudinari míting a Vistalegre.





Al costat d'ells, han revelat patir el COVID-19 la portaveu de Vox a les Corts Valencianes, Ana Vega, el també diputat valencià Miguel Pascual i el regidor del partit a l'Ajuntament d'Osca Antonio Laborda. Tot ells van participar en els actes del cap de setmana a Madrid, no com el diputat de Vox per Cadis Carlos Zambrano, que també ha donat positiu però no va viatjar a l'Assemblea General del partit per trobar-se ja malalt.