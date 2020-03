Dos controladors aeris de Barcelona donen positiu per coronavirus

Aeroports Espanyols i Navegació Aèria ha identificat dos casos positius de coronavirus en el seu centre de control de trànsit aeri de Barcelona i ha activat el nivell 3 de mesures previstes per reduir al màxim el risc de contagi, tot i que ha garantit la continuïtat de les operacions.









Segons ha informat el gestor de navegació aèria a Espanya, ja s'han identificat els controladors amb els que els infectats van tenir contacte estret i continuat i els han retirat del servei, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries.





A la resta de controladors que van coincidir durant el torn se'ls farà també el preceptiu seguiment. Per a tota la plantilla del centre de control de Barcelona s'estan aplicant les mesures establertes en aquest nivell 3 del pla d'actuació de Aeroports Espanyols i Navegació Aèria davant el coronavirus, així com la resta de mesures addicionals establertes per la companyia en matèria de conciliació i teletreball.