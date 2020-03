Creixen les recomanacions mèdiques perquè els ciutadans treballin i es quedin a casa mentre l'escalada de contagis per coronavirus a Espanya s'accelera. La Comunitat de Madrid acumula la meitat de positius al nostre país, i ha arribat a una situació preocupant amb gairebé 2.000 contagiats i 40 morts pel virus.





Davant d'aquesta situació, en la capital s'ha ordenat el tancament de les terrasses i recomanat que bars i restaurants paralizen la seva activitat des del dissabte 14 de març









L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reiterat la necessitat que els madrilenys evitin els desplaçaments innecessaris i les concentracions de persones, sobre el que ha indicat que "caldrà adoptar mesures més severes" per evitar aquestes aglomeracions.





"S'ha de valorar qualsevol pas en funció dels escenaris, no hem de descartar cap. Jo transmeto que no hi ha un escenari tancat, una altra cosa seria mentir als ciutadans. És important que tots adoptem les mesures que se'ns estan indicats", ha expressat durant una entrevista amb Onda Madrid.





No obstant això, Almeida ha desitjat que no hagi de arribar-se fins el tancament de la comunitat i de la ciudada. Aquesta mesura, que no és una competència econòmica, com ha ressaltat la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, està sobre la taula de Consell de Ministres però encara no s'ha pres a l'espera de com evolucionen els esdeveniments.





En una entrevista a Antena 3, la dirigent madrilenya ha posat èmfasi que "l'urgent" és "salvar vides" i adonar-se que l'important és que es dupliquin els efectius sanitaris, que s'estigui a prop dels professionals i que els ciutadans prenguin "mesures preventives".





"Farem tot el que el Ministeri de Sanitat ens digui, el que el Govern d'Espanya ens vagi demanant. Si ells finalment decideixen fer-ho que ens comuniquin com es tanca Madrid i ens posarem nosaltres en marxa a cooperar en tot el que puguem", ha tancat Ayuso.