La pandèmia arriba a l'Àfrica: Kènia, el Gabon i Ghana confirmen els primers casos

Els governs de Kènia, el Gabon i Ghana han anunciat aquest dijous els primers casos del nou coronavirus als seus territoris, cosa que ha derivat ja en mesures de control per prevenir que el brot s'expandeixi més.





Al Gabon, el ministre de Comunicació i portaveu del Govern, Edgar Anicet Mboumbou Miyakou, ha anunciat en una roda de premsa, que ha recollit la cadena de televisió Gabon24, i posteriorment ha especificat mitjançant el seu compte de Twitter que l'afectat "es recupera lentament".









Per la seva banda, el ministre de Salut ghanès, Kwaku Agyeman-Manu, ha precisat que són dos els casos de coronavirus que s'han registrat al país africà, corresponents a dos ciutadans que han tornat al territori des de Noruega i des de Turquia.





Així mateix, Agyeman-Manu ha explicat que han posat en quarantena tots dos pacients i ja s'han iniciat les tasques per identificar a les persones amb qui han tingut contacte directe, segons ha informat el diari local 'Daily Graphic'.





Per la seva banda, el ministre de Sanitat de Kènia, Mutahi Kagwe, ha confirmat la presència del virus en una dona que havia arribat al país procedent dels Estats Units, amb escala a Londres. Aquesta primera malalta està ingressada estable en un hospital de Nairobi.





Com a mesura preventiva, el Govern de Kènia ha recomanat que se suspenguin tots els viatges a l'exterior si no és necessari. A més a més, també ha prohibit els grans esdeveniments per evitar aglomeracions, segons el diari 'Daily Nation'.





El brot es va declarar el passat mes de desembre a la ciutat xinesa de Wuhan i ja s'ha estès arreu del món i ha causat més de 4.700 víctimes mortals i s'han confirmat més de 128.000 casos. També hi ha més de 68.000 persones que s'han recuperat.