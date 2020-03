Els Mossos d'Esquadra treballen en un possible tancament global de Catalunya

El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha explicat aquest divendres que la policia catalana treballa amb un possible tancament global de Catalunya en el marc dels diferents escenaris que plantegen enfront de la pandèmia de coronavirus.





En declaracions a 'El Matí de Catalunya Ràdio', Sallent ha assegurat que el possible tancament de la comunicat "no seria difícil" i que existeixen els recursos per fer-ho.





Dels 17.000 efectius que integren els Mossos, Sallent ha explicat que tenen un cas de Covid-19 registrat i altres 30 en aïllament per contacte, i ha afegit que necessiten tenir "la musculatura suficient dins del cos" per fer compliment de les directrius del pla Procicat.









Ha argumentat que la pandèmia a Catalunya s'està gestionant perquè "l'emergència sanitària es desenvolupi a través d'un contagi progressiu", i no es produeixi un col·lapse ni a nivell sanitari ni policial.





Sallent ha detallat que la policia catalana no s'ha coordinat amb l'Exèrcit ni ho ha contactat perquè "el sistema de salut pública garanteix la coordinació del dispositiu" a Catalunya.





CONFINAMENT A LA CONCA D'ÒDENA





Sallent ha explicat el dispositiu que han impulsat per confinar les 70.000 persones de l'àrea de la Conca d'Òdena (Barcelona), previst, en principi, per als propers 14 dies, però ha recordat que la durada l'ha de decidir el comitè tècnic del Procicat.





S'han modificat les sortides d'autopistes i autovies perquè només hi hagi dues entrades a la zona: una per a vehicles de mercaderies perquè els ciutadans tinguin aliment, medicaments i altres productes de primera necessitat, i un altre per a vehicles d'emergència i la gestió sanitària.





Ha recordat que no es deixarà sortir a les persones de la Conca d'Òdena, ha advertit que aquelles que vulguin entrar no podran sortir i ha afegit que, tant Salut com els Mossos, imposaran sancions si es desobeeixen les indicacions.