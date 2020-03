El Banc d'Espanya demana una política fiscal "expansiva" i que es baixin més els tipus

El governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, ha afirmat que la zona euro necessita una política fiscal "expansiva", "dirigida" i de la "magnitud suficient" per aturar la impacte del coronavirus Covid-19 en l'economia, al temps que ha subratllat que el Banc Central Europeu (BCE) encara té marge per baixar més els tipus d'interès si ho considera necessari.





Així ho ha assegurat el governador aquest dimecres en una trobada amb la premsa, en què ha assegurat que la presidenta de BCE, Christine Lagarde, és "la millor persona per gestionar aquesta crisi".





A l'igual que fes la presidenta de l'autoritat monetària el dijous, Hernández de Cos ha insistit que el paper central ha de ser ocupat per les polítiques fiscals, que en la seva opinió haurien de ser acordades a nivell europeu o, fins i tot a nivell internacional. "El BCE el que pot i ha de fer és acompanyar aquesta política fiscal", ha indicat.









Pel governador, el brot víric està provocant un "xoc important" en l'economia, el que al seu torn ha generat una revisió a la baixa de les perspectives de creixement de pràcticament tots els organismes internacionals, inclòs el mateix BCE.





Per això, Hernández de Cos ha demanat que es posi en marxa una política fiscal "expansiva" i que estigui "dirigida", ja que "no val qualsevol". A més, ha emfatitzat que és "molt important" que sigui "coordinada" i "de la magnitud suficient" per complir el seu objectiu.





"Els problemes de sostenibilitat fiscal queden en una segona consideració, per que si el xoc és temporal, les mesures fiscals han de ser temporals i després es torna a la posició inicial de les finances públiques i es reprenen els processos de consolidació allà on calgui , però no estem ara en això ", ha postil·lat el governador.





Davant d'això, la decisió que va adoptar el BCE dijous en la reunió de política monetària és complementar aquesta resposta mitjançant altres mesures, com la garantia de liquiditat, la facilitat de préstecs bancaris i l'extensió de la compra d'actius per mantenir les "condicions financeres folgades".





No obstant això, l'institut emissor va decidir no elevar els tipus d'interès, perquè el BCE assumeix que l'impacte del coronavirus és "temporal" i les decisions pel que fa al preu dels diners tenen una "repercussió molt fort". Malgrat això, Hernández de Cos no tanca la porta a aquesta mesura. "En absolut descartem que calgui fer-ho. (...) No hem arribat al 'lower bound' dels tipus d'interès", ha subratllat.





Pel que fa a les compres d'actius, que el BCE va ampliar en 120.000 milions d'euros fins a final d'any, el governador del Banc d'Espanya ha explicat que l'autoritat monetària va a utilitzar "tota la flexibilitat" dins dels paràmetres del programa. "Anem a jugar amb aquesta flexibilitat i anem a portar-la al límit per evitar problemes de fragmentació financera", ha indicat.





A la pràctica, això es tradueix en que el BCE anirà als mercats a comprar aquells actius que consideri per mantenir la condicions financeres actuals i evitar que s'endureixin, ja siguin bons corporatius o sobirans. "L'important és que tinguem la flexibilitat per respondre a aquesta evolució dels mercats que pot estar canviant i canvia cada dia", ha afegit Hernández de Cos.





"Comprarem el que sigui necessari per evitar que es produeixi fragmentació financera", ha assegurat, afegint que en aquest moment el BCE podria incrementar les seves compres de bons italians.