Voluntaris de Creu Roja reforcen l'atenció a les persones més vulnerables davant el Covid-19

Els equips de Creu Roja i Mitja Lluna Roja estan responent a les conseqüències de l'epidèmia del COVID-19 al llarg de tot el món amb l'objectiu de donar suport a les persones més vulnerables.









"Sabem que la informació veraç i la solidaritat humana conformen la resposta més efectiva per donar suport a les persones que es puguin veure afectades", ha recalcat Javier Senent, president de Creu Roja Espanyola .





La Creu Roja ha posat en marxa un Pla de Contingència davant del COVID-19 per contribuir a la contenció i evitar la propagació del coronavirus, reforçant les capacitats dels equips i recursos disponibles arreu del territori i promovent accions de prevenció i sensibilització a la ciutadania, especialment de les persones i grups més vulnerables.





"Per reforçar aquesta intervenció amb les persones més vulnerables, com no podia ser d'altra manera, el Voluntariat de Creu Roja és el nostre principal valor; a ells i elles apel·lem perquè se sumin a les accions que l'Organització ha posat en marxa i vagi executant en funció de l'evolució de la situació", apunta Javier Senent.





Creu Roja compta actualment amb més de 200.000 voluntaris i voluntàries al llarg de més de 1.400 pobles i ciutats de tot el territori espanyol.





"Ara ens trobem en un d'aquells moments crucials en què el valor del nostre voluntariat pot marcar la diferència per a moltes persones entre ser ateses en les seves necessitats fonamentals, o abandonades; d'aquí la importància del llançament d'aquesta campanya per augmentar la nostra resposta davant les persones més vulnerables ", prossegueix Moisès Sánchez.





Una de les mesures més importants que ha posat en marxa Creu Roja per donar suport a les persones més vulnerables, ha estat llançar una campanya informativa adreçada a més de 400.000 persones identificades com especialment vulnerables davant el coronavirus, d'entre els 4 milions de persones que atén anualment en tots els seus programes (ocupació, educació, medi ambient, inclusió social, entre d'altres): gent gran, amb discapacitat o amb malalties cròniques a les quals atén l'organització.





L'objectiu fonamental és informar-los de les pautes bàsiques de prevenció i fer seguiment telefònic del seu estat de salut. A través d'aquestes trucades de seguiment, Creu Roja vol assegurar-se que les persones més vulnerables disposen de les pautes i recomanacions bàsiques de prevenció, així com recordar-los que han de seguir sempre les pautes sanitàries i que l'organització humanitària està al seu costat per si el necessiten.