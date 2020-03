Catalunya tanca gimnasos, discoteques, centres comercials i pistes d'esquí

La Generalitat ha ordenat aquest divendres a la tarda el cessament d'activitats de zones comercials, pistes d'esquí, gimnasos, discoteques i centres comercials no destinats a l'alimentació o els productes de primera necessitat.









Ho ha anunciat el conseller d'Interior, Miquel Buch, després de la reunió del Procicat al Palau de Pedralbes; encara que no ha especificat el temps que durarà el cessament d'activitats ni a partir de quin dia s'aplicarà.





Segons ha dit Buch, el Govern concretarà aquesta tarda les mesures, encara que el més probable és que el cessament d'activitats a l'oci nocturn s'activi des d'aquest mateix divendres i no es descarten decisions "més dràstiques".





Preguntat per un possible tancament de bars i restaurants, el conseller d'Interior ha assegurat que "s'està avaluant" per part d'un grup d'experts de la Generalitat.





Buch també s'ha referit al confinament de la ciutat d'Igualada i la Conca d'Òdena; una situació que ha descrit com de "normalitat absoluta, tot i ser una operació que no s'havia fet mai abans".





Durant la nit de dijous a divendres, ha especificat el conseller, es van produir "només petites incidències" i es va identificar 765 persones que van tractar de sortir del confinament del Compte d'Òdena, fent factible la traçabilitat dels possibles casos.





Sobre un possible confinament de tota la població catalana, Buch ha assegurat que "ara mateix no es pot descartar cap mesura", i ha recomanat evitar el màxim els desplaçaments i les aglomeracions de gent.