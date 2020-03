Múrcia decreta el confinament dels pobles turístics

El president de l'Executiu murcià, Fernando López Miras, ha anunciat decretar el confinament de les zones turístiques de la Regió de Múrcia durant 14 dies des d'aquest divendres.





Es tracta dels municipis de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Cartagena, La Unión, Mazarrón i Águilas, municipis, ha advertit, "on no existirà la llibertat de moviment". Així mateix, López Miras ha dit ser partidari que l'Estat decreti l'estat d'alarma.





Una mesura, ha confessat, per a la qual no li ha tremolat el pols i no descarta "anar més enllà si la situació ho requereix". Com a responsable, ha dit, de la seguretat i el benestar dels murcians "no ho permetré", raó per la qual el Govern regional ha adoptat aquesta mesura, perquè "estem parlant de la salut de les persones, cap d'aquestes mesures són opcionals, sinó que són d'estricte compliment".





Ha anunciat el tancament d'establiments d'oci, turístics, culturals i es restringiran els desplaçaments de la població d'aquests municipis a moviments de caràcter laboral, assistencial, emergència o aprovisionaments de menjar o productes farmacèutics i s'ordena el tancament de les oficines turisme. "No permetré cap irresponsabilitat més, és inadmissible", ha dit en roda de premsa.





Aquells que vinguin a la Regió i tinguin cases "hauran d'estar confinats en els seus habitatges, no podran fer turisme".





I és que, ha criticat, hem estat testimonis de "comportaments fora de lloc, inadmissibles que posen en perill a tots", cosa que, ha insistit, "no ho permetrem".





Ha posat com a exemple el cas d'"una persona que havia desenvolupat la malaltia i havia viatjat dijous amb tren fins a la Regió i va arribar a la costa, havent de ser ingressada a l'hospital de Los Arcos, on roman en la Unitat de Cures Intensives i el seu estat de salut és molt preocupant en aquests moments ".





"La imatge és lamentable, irresponsable, i això no es pot permetre", ha reprovat el president murcià.