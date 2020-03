Casado dóna suport a l'estat d'alarma però retreu a Sánchez haver anat a "remolc"

El líder de PP, Pablo Casado, ha assegurat que el PP donarà suport l'estat d'alarma anunciat pel cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, per frenar l'expansió del coronavirus, si bé ha recalcat que el Govern central ha anat "a remolc dels esdeveniments" i cometent "greus negligències", com "encoratjar" les manifestacions multitudinàries del 8 de març amb motiu del Dia Internacional de la Dona.













"Ara és el moment de donar suport a mesures extraordinàries per a situacions extraordinàries", ha afirmat Casado, després de Sánchez hagi anunciat que el Consell de Ministres es reunirà aquest dissabte de manera extraordinària per decretar l'estat d'alarma a tot Espanya durant 15 dies davant l'epidèmia de coronavirus i que ja ha comunicat aquesta decisió al Rei i a les forces polítiques.





En una declaració institucional a la seu de PP, Casado ha indicat que aquestes setmanes s'han comès "negligències" com "encoratjar" les manifestacions del 8 de març i s'ha anat "a remolc" dels esdeveniments. "Però temps hi haurà per dilucidar responsabilitats polítiques", ha postil·lat.