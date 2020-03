Peral sosté que l'altre acusat del crim de la Urbana es comportava "com un psicòpata"

L'acusada del crim de la guàrdia Urbana Rosa Peral ha assegurat este divendres durant la seva declaració davant del jurat perquè l'altre acusat i examant seu, Albert López, "s'ha comportat coma un psicòpata" amb aquesta.













"Pegar-me no m'ha enganxat. M'ha insultat", ha assegurat a preguntes l'advocat de López, José Luís Bravo, durant l'interrogatori a l'acusada.





L'advocat també ha assenyalat les taques vermelles que ella tenia en coll després del crim, i ha sostingut que van ser a causa d'una baralla amb la víctima: "No tenia marques al coll. Era vermellor per nervis, com tinc ara", ha dit Peral, que a la seva declaració no ha lluït el mocador al coll que ha portat durant la resta de sessions.





Bravo ha exhibit conversacions entre tots dos acusats per demostrar què mantenien una relació fins després del crim a contra del que afirma Peral: què van ser amants al passat i el, per gelosia, va matar Pedro R. i la va obligar fer veure que seguia viu amenaçant i amb un "control exagerat", de manera que va simular ser amigable amb ell per no enfadar.





També ha negat que López l'animés a trucar els Mossos d'Esquadra per confessar el crim i al·legar defensa pròpia, tal com sosté de la defensa d'ell, que assegura que Peral li va demanar que no la delatés perquè temia perdre la custòdia dels seus filles.





L'interrogatori de l'advocada de Peral, Olga Arderiu, s'ha centrat a mostrar la bona relació que ella mantenia amb la víctima, amb la intenció de contradir la tesi de la Fiscalia que sosté que els dos acusats van cometre l'assassinat com una "prova de amor".





Les preguntes del jurat han posat en qüestió per què no entregar als Mossos les proves que disposava com el mòbil de la víctima amb el que enviava missatges per fingir que seguia viu, o perquè no explicar que López havia saltat la tanca del seu casa i va mostrar les empremtes que va deixar després de fer-ho.