"La majoria de famílies a les quals acompanyem segueix vivint en barraques, caravanes i camions"

Carlos Pacha és voluntari d'Amics del Moviment Quart Món Catalunya, una entitat que acompanya famílies galaicoportugueses que viuen a Barcelona en situació precària. Participa en els esplais amb els més joves, visita a les famílies i forma part de la Junta Directiva de l'associació, que en els més de vint anys de vida ha vist com una minoria de persones accedia a un pis de lloguer protegit, mentre que la norma general és que continuïn en solars en desús o en descampats.













Amics del Moviment Quart Món Catalunya acompanya famílies galaicoportugueses amb l'objectiu de millorar les seves condicions d'habitatge, treball i formació. Quines particularitats té aquest col·lectiu?





Aquestes famílies van arribar a Barcelona a finals dels anys 90, majoritàriament procedents de Galícia i Portugal. Constitueix un col·lectiu poc permeable a la cultura i realitat social de país que els ha acollit. Això els ha portat a preservar els seus costums i cultura. També mantenen el portuguès com a idioma vehicular entre ells.





Més enllà dels coneguts problemes de precarietat habitacional i pobresa econòmica, aquestes famílies han patit i pateixen un greu problema d'exclusió social. Amics del Moviment Quart Món Catalunya va néixer el 1997 amb l'objectiu d'acompanyar i donar poder a aquestes famílies en el seu procés d'integració social.





Visiteu les famílies en barraques i assentaments. Tenen regularitzada la seva situació?





El centre del nostre acompanyament són les famílies en el sentit més integral de la paraula. Elles són les protagonistes del seu procés d'inclusió social. Nosaltres només les acompanyem en el seu propi camí. Com a part d'aquest acompanyament integral, tenim un equip de visita de famílies. Les visitem regularment allà on visquin, ja sigui una barraca dins d'una nau industrial, una caravana en un descampat o un pis de lloguer protegit.





Durant les nostres visites simplement les acompanyem en el que necessitin. De vegades les seves preocupacions estan relacionades amb el col·legi dels seus fills, amb la preparació d'un CV per presentar-se a una feina, o amb la lectura i interpretació d'una ordre de desallotjament... Les necessitats i inquietuds són diverses i diverses, i nosaltres els acompanyem intentant que elles liderin la resolució d'aquestes necessitats.





Realitzeu reforç escolar amb els nens i nenes, així com activitats d'oci, en què consisteixen?





L'acompanyament integral de la família s'ha de fer amb tots i cadascun dels membres de les famílies. Com a part d'aquest procés d'acompanyament, tenim esplais i reforços escolars dirigits a les nenes i nens d'aquest col·lectiu. Aquestes activitats es desenvolupen als barris de Barcelona en els que tenim més concentració de famílies d'aquest col·lectiu. Cal destacar que aquestes activitats són coordinades i realitzades per voluntaris. Actualment l'associació compta amb una quarantena de voluntaris.





L'esplai es desenvolupa un dissabte al matí cada quinze dies i té per objecte la transmissió d'actituds i valors a través del joc, els tallers i les activitats lúdiques. El reforç escolar té per objecte transmetre els hàbits adequats d'estudi, alhora que ofereix a les nenes i nens un espai adequat que normalment no tenen en els seus domicilis. També tenim unes colònies d'estiu en què les nenes i nens tenen la possibilitat gaudir de la natura, adaptar-se a estar fora del seu entorn habitual, establir relacions d'amistat amb altres nenes i nens, i seguir treballant les actituds i valors a través del joc i l'oci.





Com treballeu amb joves i adolescents?





En el cas dels joves cobra especial rellevància que adquireixin habilitats per a ser autònoms en tots els sentits; des de saber moure en transport públic, seguint per conèixer com accedir a la informació, fins al fet de poder executar un pla prèviament establert.





En aquestes edats adolescents també és important l'acompanyament en el procés de descobriment personal, i d'establiment de relacions amb l'entorn. La sexualitat és un àmbit important, tant per l'edat dels participants com per l'origen cultural de què provenen.





I amb els adults?





Més enllà de les visites a famílies, en les quals hi ha gran interacció amb els adults, també fem altres activitats com el taller d'alfabetització de mares, o una sortida lúdica anual amb totes les famílies del col·lectiu.





L'entitat va començar a treballar fa 22 anys després de detectar l'exclusió social que patien persones que vivien en caravanes i camions a Barcelona. Ha millorat la seva situació?





Inicialment totes elles vivien en caravanes i camions aparcats als carrers de Barcelona i Badalona, per després ocupar solars en desús. Avui dia tenim una gran diversitat de situacions habitacionals, però la immensa majoria tenen en comú que són molt precàries i inestables. Una majoria segueix vivint en barraques, caravanes i camions, que poden estar en solars o naus industrials en desús. No obstant això, hi ha una minoria que afortunadament ja ha accedit a viure en pisos, principalment de lloguer protegit, amb el consegüent canvi d'hàbit i costums.