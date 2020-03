Europa, epicentre de la pandèmia de coronavirus

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhnanom Ghebreyesus, ha assenyalat que Europa s'ha convertit en l'epicentre de la pandèmia de coronavirus, ja que registra més casos i morts que la resta del món junts, excloent la Xina. Així, ha apuntat que al continent europeu es notifiquen més casos cada dia dels que es van confirmar a la Xina durant el pic de l'epidèmia.













A tot el món, ja s'han quantificat més de 132.000 casos de Covid-19, procedents de 123 països, i 5.000 persones han mort, segons les xifres aportades per Tedros aquest divendres a la roda de premsa de l'OMS sobre l'evolució del coronavirus , que se celebra diàriament a la seva seu central, a Ginebra (Suïssa).





Malgrat aquestes dades, el director general de l'organisme sanitari ha destacat que "la majoria dels països tenen ara un pla nacional, la majoria estan adoptant un enfocament multisectorial i la majoria tenen capacitat per a realitzar proves de laboratori".





"El nostre missatge segueix sent que han d'adoptar un enfocament integral. No només realitzar proves de detecció. No només el rastreig de contactes. No només la quarantena. No només el distanciament social. Feu-ho tot", ha destacat.





Juntament amb la Fundació de les Nacions Unides i la Fundació Suïssa de Filantropia, l'OMS ha llançat aquest divendres el fons de resposta solidària Covid-19, per permetre als ciutadans i organitzacions contribuir. Fins ara, s'ha depès principalment dels governs per donar suport a la resposta.





"Ara tots poden contribuir. Els fons recaptats s'utilitzaran per coordinar la resposta, per comprar màscares, guants, bates i ulleres per als treballadors de la salut, per comprar proves de diagnòstic, per millorar la vigilància i per invertir en investigació i desenvolupament. Agraïm a Google, Facebook i a les persones que ja han contribuït. Cada dòlar donat és un dòlar per salvar vides. Estem tots junts en això ", ha conclòs.