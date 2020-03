El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya permet suspendre judicis pel Covid-19

La Presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) s'ha autoritzat avui suspendre actuacions processals assenyalades i actes judicials "no urgents".













L'acord de la presidència del TSJC recull que també es podrà limitar l'accés de persones a dependències judicials i la mesura, presa com a prevenció davant la pandèmia de coronavirus, afecta 29 partits judicials i l'Audiència de Barcelona.





Seguiran funcionant els jutjats de guàrdia, de menors i de violència masclista, i també es mantenen les actuacions que afecten persones que estan a la presó, provisional o no.





Tampoc se suspendran les actuacions que afectin "persones d'especial vulnerabilitat" ni les vistes per decidir sobre mesures cautelars urgents, amb la restricció del nombre de persones en el mateix espai.





En l'acord signat pel president del TSJC, Jesús María Barrientos, el magistrat apunta a les "mesures especialment intenses per evitar la propagació" del Covid-19 que s'han adoptat a Catalunya, i considera que les dependències judicials no permeten de respectar les recomanacions sanitàries per la gran afluència de persones que hi ha.