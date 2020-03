Torra i Sánchez acorden ajornar la taula de diàleg

El president de Govern central, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra, han acordat aquest divendres "ajornar la taula de negociació fins que la situació sanitària estigui en una altra fase".









Fonts de Presidència de la Generalitat han detallat que els dos ho han acordat en una conversa en què Sánchez li ha comunicat a Torra la decisió de declarar l'estat d'alarma pel coronavirus.





Segons les mateixes fonts, Sánchez ha afegit que les concrecions d'aquesta decisió les traslladarà a la reunió prevista per a aquest dissabte per videoconferència a les 10.00 hores.





La primera reunió de la taula de diàleg entre el Govern central i el de la Generalitat es va celebrar el 26 de febrer a Madrid, i va acordar que es reuniria una vegada al mes i alternativament a Madrid i Barcelona, per la qual cosa la següent trobada estava previst en la capital catalana.





Torra va explicar el dimecres que es va acordar reunir aquesta taula abans que comencessin les campanyes de les eleccions gallegues i basques -entre el 18 i 19 de març com tard-, i va plantejar que es pogués realitzar per videoconferència, en cas que hi hagués dificultats per a fer-ho de manera presencial pel coronavirus.