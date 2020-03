La fabricant de màscares Sibol es troba "desbordada"

L'empresa Sibol, única que fabrica màscares FFP3 a tot l'Estat, ha assegurat que es troba "desbordada" davant la demanda de màscares, que fabrica en l'actualitat a un ritme de 16.000 diàries.





El gerent de la companyia, Iñaki Muñoyerro, ha afirmat que els empleats treballen en tres torns les "24 hores del dia" per fer front a aquesta situació. La llista d'espera de nous clients per a aquest producte, segons ha apuntat, s'eleva a quatre mesos.





Muñoyerro ha explicat que han hagut de "prioritzar" les peticions i atendre primer la demanda dels serveis sanitaris per fer front a les seves necessitats.





Sibol, única a Espanya i de les poques a Europa a fabricar aquest tipus de màscares, ha tancat acords amb el Govern Basc per a proporcionar-material, a l'igual que amb la Sanitat de la Comunitat Autònoma de Madrid "per poder col·laborar amb ells el més ràpid possible".





A hores d'ara, la llista d'espera per fer-se amb els seus productes és "de quatre mesos, amb la qual cosa fins al juliol tenim tot absolutament demanat". "I des de fa ja molt de temps, estem dient que no a nous clients, estem dient que no a exportar, i estem dient que no a tot aquell que no accepta menys de quatre mesos, perquè no podem prendre una altra decisió", s'ha lamentat.





Per tot això, la companyia ha realitzat 14 noves contractacions, 10 nous empleats la setmana passada, dos al llarg de la present i dues més la que ve.