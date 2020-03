Suspesos els judicis contra Trapero, Villarejo, Ausbanc i Gürtel pel Covid-19

Els judicis més mediàtics que s'estaven celebrant aquests dies o que anaven a començar en les pròximes setmanes queden suspesos per l'ordre del Consell General de Poder Judicial (CGPJ) de cancel·lar tota l'activitat a la Comunitat de Madrid per la pandèmia de coronavirus.









Això inclou, entre altres, les vistes orals contra el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; el comissari jubilat José Manuel Villarejo; la contractació de la trama Gürtel per a la visita del Papa a València; i l'excúpula de Pescanova.





El judici a l'Audiència Nacional contra Trapero, la intendent Teresa Laplana i els excaps polítics de la policia autonòmica Pere Soler i César Puig estava ja encarant la recta final i, després de 26 sessions, només faltava per conèixer l'acusació definitiva de la Fiscalia, que ha mantingut durant tota la vista el delicte de rebel·lió però havia avançat que tindria en compte la sentència de Tribunal Suprem per sedició. De moment, caldrà esperar per saber si finalment rebaixa la seva acusació i també per a l'exposició dels informes finals de les parts.





Una altra vista oral que estava molt avançada a l'Audiència Nacional és el de l'excúpula de Pescanova, que va començar el passat desembre a la seu de tribunal a San Fernando de Henares (Madrid), on aquesta setmana havia començat un altre macrojudici, el sisè del 'cas Gürtel', en aquest cas contra 23 acusats per la contractació de la trama liderada per Francisco Correa per als actes per la visita del Papa Benet XVI a València el 2006. Tots dos judicis queden també suspesos fins a nova ordre.





També a l'Audiència Nacional s'estava celebrant la vista oral contra els líders d'Ausbanc i Mans Netes per presumpta extorsió. En aquest cas, només s'havien celebrat sis sessions, l'última aquest mateix divendres i que s'ha hagut de suspendre per la presència d'un acusat que ha estat en contacte amb una persona contagiada de COVID-19.





En aquest mateix tribunal, queden suspeses també les declaracions en fase d'instrucció. Entre altres, la setmana que estava prevista la citació del president de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Sebastián Albella, en el marc de la causa que investiga les presumptes irregularitats que van portar a la resolució del Banc Popular a mitjan 2017.





Aquest mes de març, en concret el dia 23, estava previst que comencés un judici molt esperat, el qual fa seure al banc dels acusats per primera vegada al comissari jubilat José Manuel Villarejo per presumptes delictes de calúmnies i denúncia falsa contra l'exdirector de Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) Félix Sanz Roldán pels quals la Fiscalia Provincial de Madrid demana dos anys de presó.





Més enllà de la compareixença de Villarejo, l'interès mediàtic d'aquest judici resideix en el seu llistat de testimonis. A més de l'excap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) José Luis Olivera, i l'ex responsable del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) i actual cap de Gabinet de la ministra de Defensa, Esperanza Casteleiro, està prevista la declaració per videoconferència de l'examiga del Rei Joan Carles Corinna zu Sayn-Wittgenstein.





L'empresària declararà per petició de la defensa del comissari, ja que acusa Sanz Roldán d'estar darrere d'una "campanya" en contra seva i d'amenaçar personalment en un hotel del Regne Unit en l'any 2012, després que el rei Joan Carles tingués l'accident a Botswana.





SUPREM





Pel que fa al Tribunal Suprem, es tracta d'un òrgan de cassació i fixació de doctrina, de manera que no se solen practicar interrogatoris o celebrar judicis, excepte en ocasions molt comptades de persones aforades. De moment no hi ha ordre de cancel·lar les deliberacions per part de les diferents sales, una mesura que podria adoptar-se dimarts que ve, quan es reuneixi de forma extraordinària la seva Sala de Govern.





Durant aquests dies estan tractant de fomentar el teletreball, de manera que la majoria dels magistrats estan analitzant i redactant en els seus domicilis diferents resolucions que els corresponen per ponència o de caràcter individual.





És el cas de la petició de suplicatori al Congrés dels Diputats per a poder procedir contra la portaveu de JxCat, Laura Borràs, per poder investigar-la formalment per les presumptes irregularitats en l'adjudicació de 18 contractes de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) a un amic quan aquesta estava al capdavant de la mateixa. Aquesta decisió, en la qual treballa el magistrat Eduardo de Porres podria retardar-se, si bé l'actual paralització de l'activitat en les Corts li resta urgència, ja que d'ordenar-ho no se li podria donar tràmit a hores d'ara.





Dos assumptes estan ara mateix en plena deliberació. Es tracta d'una banda dels recursos presentats pels líders de la Gürtel, Francisco Correa i Pablo Crespo; l'extresorer popular Luis Bárcenas; i el PP contra la sentència dictada per l'Audiència Nacional el maig de 2018 que els va condemnar per la primera època d'activitats de la xarxa corrupta, en què la formació política va ser considerada partícip a títol lucratiu.





Un altre assumpte que s'està deliberant és el 'cas Palau', en què la Sala estudia des de fa mesos els 16 recursos que s'han presentat contra la sentència dictada al gener de 2018 per l'Audiència Provincial de Barcelona en relació amb el desfalc milionari al Palau de la Música Catalana.





Van ser condemnats, entre d'altres, l'expresident de Palau, Fèlix Millet, a 9 anys i vuit mesos de presó; la seva mà dreta en la gestió d'aquest organismes Jordi Montull, a set anys i mig; l'exdirectora financera de Palau Gemma Montull, a 4 anys i mig; i l'extresorer de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Daniel Osàcar, a 4 anys i cinc mesos. La sentència també va condemnar el partit a retornar 6,6 milions d'euros en comissions il·legals cobrades a través del Palau.





En el cas dels jutjats d'Instrucció madrilenys de Plaça Castella, la paralització de l'activitat afectarà assenyalaments previstos, com la declaració de l'exdiputat de la CUP Antonio Baños, que havia de declarar per videoconferència el proper dimecres, 18 de març, per un delicte de desobediència en negar-se a contestar a les preguntes de Vox en el judici pel 'Procés' independentista celebrat al Tribunal Suprem.





Així mateix, també pot afectar casos que acaben de començar a instruir-se i sobre els quals gairebé no s'han practicat diligències, com és el 'Delcygate', que investiga la trobada entre el ministre de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, amb la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, a l'aeroport de Barajas, o altres en un estat més avançat, com el 'cas Rato', que es preveu que conclogui el mes de juny i es mani a judici.