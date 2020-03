La Generalitat reprograma visites mèdiques, proves i operacions davant l'emergència de la Covid-19

La Conselleria de Salut de la Generalitat ha reprogramat visites mèdiques, així com proves diagnòstiques i intervencions que no siguin de gravetat davant l'emergència del Covid-19.









El director de Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, i la directora de l'àrea de serveis assistencials del CatSalut, Xènia Acebes, han anunciat aquest dijous mesures amb l'objectiu de protegir la xarxa de salut pública, la població més vulnerable i els professionals sanitaris.





Comella ha explicat que CatSalut s'ha preparat per afrontar un increment de la càrrega que pot "gairebé doblar" l'activitat actual pel que ha subratllat la importància de fer contenció i seguir les indicacions dels canals oficials.





Acebes ha detallat que s'han reprogramat proves mèdiques i intervencions quirúrgiques de prioritat clínica baixa, es fomentarà l'atenció no presencial en hospitals que ja s'utilitza en els centres d'atenció primària i es permetrà un nombre reduït d'acompanyants.





També s'incrementarà els intervals de vigència de les receptes mèdiques per rebaixar l'afluència als ambulatoris i es desplegaran mecanismes per evitar que usuaris de medicació hospitalària de dispensació ambulatòria vagin físicament a les farmàcies dels serveis hospitalaris.





Comella ha anunciat una sèrie de recomanacions per ser capaços de preservar el sistema de salut en el marc de fer-ne "el millor ús possible dels recursos sanitaris".





Ha insistit a bolcar la càrrega d'aquelles situacions de risc vital com un infart o un accident al telèfon d'emergències 112, que té comunicació directa amb el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), i evitar col·lapsar el 061 CatSalut Respon.





Així mateix, ha indicat que el 061 ja és gratuït i s'ha incrementat per quatre la seva plantilla per poder oferir el servei, tot i que ha defensat que s'ha d'utilitzar per a consultes sanitàries amb un nivell d'importància alt.

Ha demanat comprensió a la ciutadania i ha reconegut que aquestes mesures puguin generar incomoditat entre la població però "la demora d'altres activitats menys importants és necessària perquè el sistema preservi les més urgents".





NOVES XIFRES





La Conselleria de Salut de la Generalitat ha registrat aquest divendres 190 casos nous de coronavirus a Catalunya, de manera que la xifra d'afectats és de 509 -35 en estat greu-. Del total d'afectats de la comunitat, 58 són professionals sanitaris i sis persones han mort fins ara a causa de la pandèmia de Covid-19.