El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya ha publicat una guia de gestió psicològica davant quarantenes per malalties infeccioses amb consells per a la població general per l'arribada de l'coronavirus.





La guia té com a objectiu "evitar emocions com la por, la tristesa, l'avorriment i l'estrès i que es converteixin en un problema viral afegit".





"L'objectiu és doble: evitar que la por es converteixi en un fenomen viral que interfereixi en la ja prou complexa situació sanitària", ha afegit.