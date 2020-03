Els efectes de la pandèmia al supermercat: "S'ho estan emportant tot"

L'extensió del coronavirus i els efectes per a la seva prevenció es deixen notar ja entre els ciutadans i afecten farmàcies, restaurants, agències de viatge o gimnasos, així com als supermercats, on s'ha incrementat el consum.





La gent "s'està tornant bastant boja, compra de tot", relata una treballadora d'un cèntric supermercat de Orense, que, admet, veu a el públic "espantat" i que "no deixa de parlar" de Covid-19. Aquesta situació es viu "des de fa tres o quatre dies" i comença a ser insostenible: "Ho estem passant malament, s'ho estan portant tot, pregunten per coses i no n'hi ha, no donem servei i no ens donen servei".





Conserves, llet, aigua i, sobretot, paper són els productes més demandats pels ciutadans. Una treballadora d'una altra botiga d'aliments relata com està percebent aquesta "psicosi sense justificació", veu excessiu el 'saqueig' dels supermercats i percep que la gent va a comprar per "por".





Per la seva banda, les farmàcies reben aquestes jornades enmig d'un ambient similar, de "preocupació", perquè, com exposa una dependenta d'una botica situada a la urbs Ourense, des de fa un mes i mig no els "serveixen ni màscares ni gels ni alcohol ". En un altre comerç, els van entrar 40 màscares, però "van desaparèixer en dos dies" després d'una "allau" de gent entre "ahir i avui".





Aquest dissabte, la majoria de grans marques treballaran en magatzems i punts de descàrrega per garantir el proveïment de productes en tots els punts de venda de país, i fonts de l'avisen que hi ha hagut tensions en la cadena logística per moure més gènere.





Hi ha hagut compres compulsives. Primer a Madrid i després Àlaba, la Rioja i punts de la resta de país.





Les patronals Aged, Asedas i Aces creuen que si bé no és una situació de normalitat, de moment està tot cobert. Demanen a les autoritats adaptar-se a les circumstàncies, com eliminar restriccions horàries.





Consideren que, juntament amb el sector sanitari, s'està demostrant que la distribució és un altre sector essencial en moments de crisi.





D'altra banda, temen que davant la pandèmia augmenti l'absentisme laboral i es produeixin baixes laborals. Tenen com a referència el cas d'Itàlia, on ha arribat al 25%.