El coronavirus posa en escac les aerolínies, que veuen perillar més de 374.000 llocs de treball

La pandèmia mundial del coronavirus està posant en serioses dificultats a les companyies aèries, que veuen com han de suspendre vols a tot el món i calculen que això suposa que perillen més de 374.000 llocs de treball.





Iberia i Vueling han considerat la possibilitat de realitzar ajustos temporals d'ocupació en pràcticament la totalitat de la plantilla, cosa que ja han anunciat altres aerolínies com Air Europa i Norwegian per a la meitat dels seus 10.000 treballadors. KLM ja ha confirmat l'acomiadament d'entre 1.500 i 2.000 treballadors.





S'espera que hi hagi problemes de liquiditat i és que, per exemple, Iberia ha reduït de cop la seva operativa a Xile, Perú, Argentina, EUA, Israel, Marroc o Itàlia, perquè els governs ja no permeten l'entrada de passatgers que hagin estat en Espanya o algun país europeu.





Vueling té ja 40 avions en terra i planteja un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) de manera proporcional a el nombre d'aeronaus que hagin de parar.





Les cancel·lacions de vol segueixen a mesura que augmenta la pandèmia i les restriccions, de manera que el sector es troba en una situació inèdita.