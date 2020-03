Madrid tanca els parcs davant l'aglomeració de persones

L'Ajuntament de Madrid ha anunciat el tancament tots els parcs de la capital a les 16.00 hores d'aquest dissabte "davant l'aglomeració de persones", per garantir així el compliment de les mesures per contenir la propagació del coronavirus.













"Davant les aglomeracions de persones que lamentablement i malgrat tots els avisos s'estan produint en espais públics de Madrid, he ordenat el tancament de tots els parcs i jardins de la ciutat a partir de les 16.00 hores d'avui", ha comunicat l'alcalde , José Luis Martínez-Almeida, a través de Twitter.





L'Ajuntament de Madrid va precintar les zones infantils dels parcs dijous passat, un dia després de la suspensió de l'activitat docent presencial en els centres educatius.





El Consistori va publicar un ban signat per alcalde en què demana "responsabilitat" als madrilenys i que no surtin de casa com a mesura de prevenció davant l'avanç del coronavirus.





Davant d'aquesta situació, Almeida exhorta a obeir "en tot moment" pautes, instruccions i recomanacions emanades de les autoritats sanitàries i de les administracions públiques competents.





La Policia Municipal de Madrid podrà dissoldre qualsevol reunió al carrer per risc al contagi del coronavirus.





"No ens tremolarà el pols per adoptar qualsevol mesura que ajudi a frenar el contagi", va manifestar ahir el regidor durant la seva intervenció amb la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.