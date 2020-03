Suspès el servei nocturn de metro de Barcelona

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha suspès "excepcionalment" el servei de matinada al Metro de Barcelona aquest cap de setmana, de manera que entre les 0.00 i les 5.00 d'aquest diumenge no circularà cap comboi.













En coordinació amb l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), TMB ha acordat la suspensió "en coherència amb la recomanació general de moderar l'activitat i reduir la vida social per frenar l'expansió de l'coronavirus", ha informat en un comunicat aquest dissabte.





TMB recomana no viatjar en transport públic si no és necessari, "sobretot a les persones de més de 65 anys i grups sensibles", i ha reforçat el servei d'higiene i neteja en vehicles i instal·lacions per evitar contagis.