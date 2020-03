Arrimadas pren possessió com a presidenta de Ciutadans per videoconferència

La presidenta electa de Ciutadans, Inés Arrimadas García, i els altres membres del nou Comitè Executiu del partit han pres possessió dels seus càrrecs aquest dissabte davant el president de l'Assemblea General i de Consell General, Manuel García Bofill. A causa de les circumstàncies excepcionals per evitar la propagació del nou coronavirus, ho han fet de forma telemàtica, per videoconferència.





La candidatura d'Arrimadas va guanyar les primàries del passat cap de setmana, en què la participació va arribar al 59,5%. La portaveu de Cs al Congrés va obtenir el 76,91% dels vots dels afiliats, enfront del 22,32% obtingut pel vicepresident de la Junta de Castella i Lleó, Francisco Igea, i el 0,74% aconseguit pel militant valencià Ximo Aparici.





Amb la presa de possessió, finalitza el mandat de la gestora que es va constituir el 30 de novembre per administrar temporalment el partit. Pel que fa a Arrimadas, es converteix en la segona persona a presidir Ciutadans després d'Albert Rivera, que va ostentar el càrrec des del 2006 i fins que va dimitir pels resultats electorals del 10 de novembre, en què van perdre 47 escons al Congrés i es van quedar només amb deu.





Després de quedar oficialment constituït, el Comitè Executiu de Cs passa a exercir, en plenitud, les competències i facultats que els Estatuts li atribueixen.





Aquest cap de setmana del 14 i el 15 de març s'hauria d'haver celebrat la V Assemblea General de Cs, on es debatran i aprovaran els nous Estatuts i la nova estratègia del partit. No obstant això, dilluns passat la Gestora va decidir ajornar-la indefinidament davant la crisi de l'coronavirus, per evitar afavorir el contagi en un conclave que anava a congregar unes 700 persones.





Amb aquesta mateixa voluntat de vetllar per la salut i la seguretat de treballadors, afiliats i professionals de la informació, la nova Executiva ha elevat a Consell General la petició que el congrés del partit es realitzi de manera telemàtica, segons ha informat la formació taronja en un comunicat. De moment, no s'ha decidit la nova data.