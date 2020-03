L'ONCE suspèn les vendes de loteria presencials i part del joc on line

L'ONCE ha traslladat a tots els seus venedors la decisió de suspendre les vendes dels seus productes de loteria, d'acord amb els criteris establerts per les autoritats competents per frenar l'avanç del coronavirus.





L'organització ha traslladat aquesta informació de forma accessible per a tothom a través dels Terminals Punts de Venda (TPV), així com per altres vies.





D'aquesta manera, els agents venedors només podran realitzar determinades tasques de devolució o gestió administrativa, però no podran realitzar venda de cap tipus de producte, inclosos els tradicionals cupons.





Pel que fa a la venda en línia a través del portal ' www.juegosonce.es ', només es permetrà participar en els jocs coneguts com Eurojackpot i loteria instantània.





L'objectiu de l'entitat és garantir la màxima seguretat de tots els seus treballadors.





Així mateix, ha agraït la solidaritat de tots els ciutadans i s'ha compromès a seguir donant suport a les més de 72.000 persones cegues afiliades a l'organització "per tots els mitjans ara disponibles" per acompanyar i ajudar les persones amb discapacitat, un col·lectiu "especialment sensible i vulnerable".