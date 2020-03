L'Ambaixada Xina censura el "racisme" d'Ortega Smith per parlar de "maleïts virus xinès"

L'Ambaixada de la Xina a Espanya ha recriminat aquest dissabte al secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, que s'hagi referit al coronavirus com "virus xinès" i li ha recordat que la llibertat d'expressió "té límits".





D'aquesta manera ha respost a el dirigent de Vox qui, en un vídeo pujat al seu compte personal de Twitter, mostra el seu dia a dia al seu domicili després que dimarts passat anunciés que havia donat positiu en la prova de la Covid-19: "els meus anticossos espanyols lluiten contra els maleïts virus xinesos ", proclama a la cinta.





"La llibertat d'expressió té límits", comença dient l'Ambaixada de la Xina en la seva contestació a Ortega Smith a través de la mateixa xarxa social, on recorda que les Nacions Unides va denominar oficialment al virus com la Covid-19 per tal d'evitar referir-se "a qualsevol ubicació geogràfica, cultura o població".





La delegació xinesa a Madrid desitja a el nombre dos de Vox "una ràpida recuperació" i acompanya la seva tuit amb el hastag "Stop racisme".