La Diputació de Barcelona amplia l'atenció telefònica a Conca d'Òdena

La Diputació de Barcelona posarà en marxa dilluns l'atenció telefònica pel coronavirus en els municipis de la Conca d'Òdena confinats, per a gent gran que no sigui ara usuària del Servei Local de Teleassistència.





Les poblacions tancades són Igualada, Òdena, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui (Barcelona).





Es començarà a Igualada i després se seguirà en els altres tres municipis, i servirà per donar suport a la gent gran que els serveis municipals considerin necessari.





Per agilitzar-ho, no s'instal·larà tecnologia a casa seva, sinó que hi haurà línia telefònica directa al centre d'atenció Servei Local de Teleassistència: l'usuari accedirà pel seu telèfon fix o mòbil i mitjançant una línia 900 gratis.





Aquest servei especial inclou atenció a emergències; assessoria i informació sobretot de l'coronavirus; acompanyament i suport psicosocial; trucades de seguiment per reforçar la informació sobre mesures preventives de les autoritats; i control de medicació als diagnosticats amb coronavirus.