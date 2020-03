Cs dona suport a l'estat d'alarma i demana contundència en les noves mesures econòmiques

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, ha expressat el suport del seu partit a les mesures anunciades aquest dissabte pel president de Govern, Pedro Sánchez, com a part de l'estat d'alarma decretat per frenar la propagació del nou coronavirus, però ha demanat que també que s'emprenguin accions per mitigar els efectes sobre l'economia.



"Donem suport a les mesures aprovades pel Govern", ha escrit Arrimadas a Twitter després d'escoltar la compareixença del cap de l'Executiu a l'acabar la reunió de Consell de Ministres. El reial decret llei suposa, entre altres coses, la limitació de moviments dels ciutadans a tot el país --per reduir els contagios-- i que el Govern d'Espanya sigui l'autoritat competent en tot l'Estat.



Però la líder de Cs ha reclamat a més "mesures contundents per pal·liar l'impacte econòmic de la crisi de l'covid-19", addicionals a les que ja es van anunciar aquesta setmana. En aquest context, ha dit que el seu partit segueix "allargant la mà a Govern per aprovar un pla nacional urgent que protegeixi famílies, autònoms i empreses i uns Pressupostos d'emergència nacional".



Segons ha assenyalat, la situació generada pel coronavirus "és molt greu" i per això els governs autonòmics i municipals dels quals forma part Ciutadans han pres "amb fermesa mesures dràstiques però imprescindibles per protegir els espanyols". "Demanem la col·laboració ciutadana per garantir la màxima eficàcia en aquesta lluita. Tots junts contra el Covid-19", ha afegit.



Arrimadas ha explicat que Cs dóna suport l'actuació de Govern de PSOE i Unides Podem perquè és "un partit lleial i amb sentit d'Estat, al contrari que els socis de Sánchez", i perquè "els espanyols porten massa dies esperant tranquil·litat i respostes davant d'aquesta crisi" que requereix "fermesa i unitat política".



Així s'ha referit, sense anomenar-los, als partits independentistes ia les paraules del president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i del lehendakari basc, Iñigo Urkullu.



Urkullu havia demanat a Sánchez que les decisions de Consell de Ministres "tinguessin en consideració el model territorial de l'Estat, la configuració basant-se l'ordenament jurídic i l'autogovern". Torra, per la seva banda, ha dit que ell i el lehendakari coincideixen que no es pot acceptar que el Govern espanyol "confisqui" les competències de Catalunya i Euskadi en salut, seguretat i transport: "Necessitem suport, no recentralització".