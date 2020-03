Ponsatí rep una allau de crítiques pel seu Tweet 'de Madrid al cel'

L'exconsellera d'Educació de la Generalitat Clara Ponsatí ha esborrat el polèmic missatge en xarxes socials en què feia broma amb la situació de el nou coronavirus a Madrid després de rebre una allau de crítiques pel seu contingut.





















"De Madrid al cel", havia escrit l'exconsellera al seu compte de Twitter, un missatge que ha esborrat tres hores després de la seva publicació després d'una cascada de crítiques per part de ciutadans i dirigents de diferents partits polítics com PP, Ciutadans o Unides Podem .





Ponsatí, en una altra publicació, ha subratllat que Madrid "corre ja més risc que Llombardia o Hubei, però segueix sense decretar el tancament total", uns missatges que han estat compartits per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.





Així, diversos diputats de Partit Popular han respost criticant aquesta publicació. "Clara Ponsatí ets menyspreable. Eurodiputada nacionalista catalana. Com t'atreveixes a dir 'De Madrid al Cel'?. Indigna", ha respost el portaveu adjunt de el Grup Popular al Congrés, Mario Garcés.





L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, també ha respost a l'exconsellera, destacant que "l'odi no salva vides". "No ens distraguem, junts ens en sortirem. No hi ha un minut a perdre", ha assenyalat l'alcalde de Madrid en el seu compte de Twitter.





Així mateix, el diputat de PP José Ignacio Echániz ha qualificat Ponsatí de "miserable" per la seva publicació i la popular Rosa Romero de "menyspreable".





L'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes també ha criticat l'exconsellera. "Es pot ser miserable i després hi ha el de està 'senyora'", ha apuntat.





Per la seva banda, l'exportaveu de l'PP al Parlament basc Borja Sémper ha definit com "degradació moral" la publicació de la catalana.





Des d'Unides Podem, el seu portaveu al Congrés, Pablo Echenique, ha qualificat el missatge de "vil i repugnant" quan s'han comptabilitzat més de 200 morts per coronavirus a Madrid i ha recordat que el mateix ha estat compartit per Puigdemont.





La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, ha destacat també el fet que el missatge de l'eurodiputada sobiranista hagi estat compartit per Puigdemont. "Només puc dir que aquesta crisi va a treure el millor de la societat i el pitjor de determinades persones. Afortunadament són poques i elles soles es retraten. Sortirem d'aquesta junts", ha destacat en un missatge en xarxes socials.





La responsable d'el partit a Catalunya, Lorena Roldán, ha dit sentir "vergonya aliena" davant del mateix. "Ella no, perquè no la coneix, i el seu company Puigdemont, que la retuiteja, tampoc", ha criticat.