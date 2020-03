L'Exèrcit desplega patrulles en grans ciutats per lluitar contra el coronavirus

Les Forces Armades han començat ja a participar en la lluita contra el coronavirus. La primera a fer-ho ha estat la Unitat Militar d'Emergències (UME), que ha desplegat 350 efectius a Madrid, València, Sevilla, Saragossa, Lleó, Las Palmas i Santa Creu de Tenerife.





















Patrulles procedents de l'Batalló d'Emergències número 1, amb seu a Torrejón de Ardoz (Madrid), estan realitzant aquest diumenge missions de reconeixement en punts crítics de la capital on poden produir-se aglomeracions de persones (com les estacions ferroviàries d'Atocha i Chamartín, l'intercanviador de la plaça de Castella o l'estació d'autobusos de Méndez Álvaro) i en poblacions properes (com Alcorcón, Torrejón, Fuenlabrada o Leganés) per si fos necessari realitzar tasques de desinfecció.





La ministra, Margarita Robles, ha presidit aquest diumenge una reunió de coordinació en el seu departament per abordar les accions que realitzaran les Forces Armades en la lluita contra la pandèmia. En la trobada s'ha acordat crear un comandament únic que serà el cap d'Estat Major de la Defensa (Jemad), general Miguel Àngel Villarroya. Mitjançant el Comandament d'Operacions, integrarà les capacitats operatives, sanitàries, logístiques i d'infraestructura pertanyents a la UME, la Inspecció General de Sanitat i l'estructura operativa dels tres exèrcits.





S'ha procedit a l'activació de personal sanitari militar a la reserva, uns 150 metges i 70 infermers. També s'han donat instruccions a la farmàcia militar perquè incrementi l'elaboració de la solució desinfectant hidroalcohòlica, així com d'altres medicaments genèrics que fossin necessaris, segons ha informat el Ministeri de Defensa.





Els membres de les Forces Armades que participin en tasques de suport en el marc de la crisi de l'coronavirus tindran caràcter d'agent de l'autoritat i implica que els militars podran donar ordres als civils i que els que les incompleixin o es resisteixin a elles podran incórrer en el delicte de desobediència o resistència a l'autoritat. Fins ara, només dos col·lectius dins de les Forces Armades, els policies militars i els membres de la Unitat Militar d'Emergències (UME), tenien aquesta consideració, precisament perquè en la seva tasca es podien veure obligats a donar ordres a personal civil.





El Govern preveu que unitats militars puguin desplegar-se als carrers en tasques de control i vigilància, per assegurar el compliment de les normes que limiten la llibertat de circulació i, en aquests supòsits, necessiten tenir la consideració d'agents de l'autoritat o anar acompanyats de algú que la tingui. L'objectiu és descarregar d'aquesta tasca als membres de la policia perquè puguin dedicar-se a missions més complexes.