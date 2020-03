Felip VI renuncia a la seva herència personal i elimina l'assignació oficial de Joan Carles

El Rei Felip VI ha decidit renunciar a l'herència del rei Joan Carles "que personalment li pogués correspondre", ha anunciat aquest diumenge la Casa del Rei, en un comunicat en què també avança que el rei Joan Carles deixa de percebre l'assignació que té fixada en els Pressupostos de la Casa de SM el Rei.













En menys de sis anys de regnat, Felip VI afronta una segona crisi relacionada amb les activitats d'un familiar. Primer va ser el Cas Nóos. Ara són els negocis del rei Joan Carles i els possibles fons en paradisos fiscals. Felip VI trenca vincles amb el seu pare: diu desconèixer com va obrar el seu pare, es desvincula dels fons oberts, renúncia a l'herència del seu progenitor i li retira l'assignació salarial amb la qual comptava fins ara. La forma de procedir en tots dos casos ha estat la mateixa: trencar vincles. Un intent de tallafocs per evitar els possibles danys a la institució que comanda.





Aquest cap de setmana, el diari britànic The Telegraph informava que Felip VI apareixia com a segon beneficiari de la fundació offshore -Fundació Lucum- que apareix com a titular del compte bancari que va rebre la presumpta donació de 65 milions d'euros de l'Aràbia Saudita al seu pare, el rei emèrit Joan Carles I.