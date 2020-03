Defensa es planteja cridar militars a la reserva per garantir l'estat d'alarma

El Ministeri de Defensa pot trucar a tots els militars, tant en actiu com en la reserva, en el marc de la declaració de l'estat d'alarma davant l'expansió del nou coronavirus a Espanya.





Així consta en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publicat aquesta mitjanit amb les mesures addicionals posades en marxa pel Govern per intentar contenir l'avanç del Covid-19.

Entre altres qüestions, el departament dirigit per Margarita Robles contempla que tots els militars estiguin "en disponibilitat permanent" per a la prestació del servei que els sigui requerit segons la situació de la crisi sanitària.









"Els caps d'Estat Major dels Exèrcits i de l'Armada podran donar feina a al personal en actiu i en reserva amb destinació en el compliment de les missions assignades" com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma a Espanya, indica la instrucció del Ministeri de defensa.





Igualment, assenyala, poden proposar al subsecretari de Defensa "que personal en situació de reserva passi a ocupar un destí" en el marc d'aquestes mesures.





En roda de premsa per explicar les mesures addicionals, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ja ha avançat qüestions com el desplegament de la UME per tasques de desinfecció, la crida a sanitaris en la reserva o la producció per la farmàcia militar de medicaments o productes higiènics necessaris.





De fet, aquest diumenge els militars de la UME s'han desplegat ja a les set ciutats on tenen instal·lats els seus batallons: Madrid, València, Sevilla, Saragossa, Lleó, Las Palmas i Santa Creu de Tenerife. No obstant això, Robles ha insistit que el criteri ha estat només el de proximitat i aquest mateix dilluns estendran la seva tasca a totes les ciutats on sigui necessari.





El Ministeri de Defensa també ha posat tot els seus mitjans mèdics al servei del Ministeri de Sanitat, començant per l'Hospital General de la Defensa Gómez Ulla i l'Hospital de Saragossa, així com l'activació d'uns 220 sanitaris militars en la reserva.





També ha ordenat a la farmàcia militar que incrementi l'elaboració de la solució desinfectant hidroalcohòlica, així com altres medicaments genèrics que fossin necessaris.





Però a més, les Forces Armades posaran totes les seves capacitats a disposició de Govern per trasllats, logística o assumptes relacionats amb els espais aeri i marítim. I també podran col·laborar amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil "si fos necessari" en la vigilància dels carrers per garantir que es compleixen les restriccions de l'estat d'alarma. "Espero que la responsabilitat de tots impedeixi que això s'hagi de fer", ha reconegut Robles.





També, en col·laboració amb el Ministeri d'Afers Socials, els efectius de la Unitat Militar d'Emergències i de l'Exèrcit de Terra atendran les persones sense llar que veuen empitjorada la seva situació per l'estat d'alarma per proporcionar-los els recursos alimentaris necessaris.